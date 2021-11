Interdições acontecem das 22h às 23h desta quarta (3) e quinta-feira (4)







A rodovia Bunjiro Nakao terá interdição total das 22h às 23h desta quarta-feira (3) em razão das obras de duplicação. O trecho interditado será no km 45+930, em Vargem Grande Paulista. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ainda segundo o DER, das 22h às 23h desta quinta-feira (4), também haverá uma interdição no trecho da rodovia que corresponde ao km 48+270, também em Vargem Grande