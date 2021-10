Ticket Refeição de funcionários da Câmara de Cotia sobe de R$ 880 para R$ 1,1 mil por mês

Aumento, que começa a vigorar em 2022, foi aprovado pela mesa do Legislativo; valor estimado do benefício será de R$ 1,7 milhão no ano - 417,4 mil a mais do que o valor atual







Câmara Municipal de Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





A Mesa da Câmara Municipal de Cotia decidiu aprovar o aumento do valor do Ticket Refeição dos servidores que trabalham no Legislativo. Até este ano, o valor do ticket é de R$ 880 por mês. Mas, a partir de janeiro de 2022, subirá para R$ 1.100 mensais.













O ato da mesa, de número 30, foi decidido no dia 29 de setembro de 2021. Quem compõe a mesa da Câmara são os vereadores Celso Itiki (presidente), Edson Silva (1º secretário) e Paulinho Lenha (2º secretário).





Com o valor do ticket refeição de R$ 1,100 por mês e levando em consideração que são, em média, 134 servidores, o total no ano será de R$ 1,7 milhão – R$ 417,4 mil a mais do que o valor atual.