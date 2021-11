Moradores usam via pública como garagem de suas residências em bairro de Cotia

Um deles, inclusive, chegou a pintar duas faixas amarelas indicando o ‘estacionamento privado’. E ai de quem parar no local; confira a reportagem



Caso ocorre na rua Lençóis, no Jd Araruama. Foto enviada por uma moradora





Alguns moradores da rua Lençóis, no Jardim Araruama, em Cotia, utilizam a via pública como extensão da garagem de suas residências. Um deles, inclusive, chegou a pintar duas faixas amarelas indicando o ‘estacionamento privado’. E ai de quem parar no local.





“Se você parar o carro lá, eles fazem você sair, porque é vaga de garagem deles, das casas deles. Ou seja, a rua faz parte do quintal. Vê se pode! Fora que eles lavam a rua na frente da casa como se fosse a garagem mesmo”, disse uma moradora que pediu para não ser identificada.





Morador pintou duas faixas amarelas na frente de sua casa.





Os carros dos moradores ficam parados em posição vertical, na frente do portão das casas, para se dar a ideia de que aquele pedaço da rua ‘é deles’.





“A gente chegou aqui a primeira vez e vimos aquele monte de carro estacionado e ficamos sem entender. Aí como não tinha lugar pra eu estacionar o meu carro, eu o coloquei debaixo de uma árvore. Aí veio um menino dizendo assim: não pode estacionar aí não, aí é a vaga da minha mãe, a minha mãe já está chegando”, relatou outro morador.





Segundo ele, só tem mais ‘duas vagas sobrando na rua’. “Se perder uma delas, tchau. Tem que estacionar em outra rua, em outro local. O restante das vagas é tudo para a galera da rua.”





Cotia e Cia apresentou a denúncia para a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) e aguarda retorno.