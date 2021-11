Cotia registra queda em roubos, furtos, estupros e homicídios no mês de outubro

As estatísticas são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Viatura da GCM de Cotia. Foto: Vagner Santos





o município de Cotia teve uma queda nas estatísticas de criminalidade em outubro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25).Segundo a SSP, outubro registrou 112 roubos no geral e mais 17 roubos de veículos, contra 119 e 18, respectivamente, em setembro.Já os furtos registrados no décimo mês do ano nas delegacias da cidade foram 165 e, de veículos, 40. No mês anterior, foram 193 e 48.O número de estupros também diminuiu de nove para oito no mesmo período. Em outubro, Cotia registrou um homicídio enquanto que no mês de setembro foram três.