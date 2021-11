Cotia registra alta de roubo, furto, estupro e homicídio no mês de setembro

Estatísticas foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de SP







Assalto à mão armada flagrado na Granja Viana no mês passado. Foto: Reprodução / Redes sociais





O município de Cotia registrou, no mês de setembro, uma alta nos crimes de roubo, furto, estupro e homicídio, segundo as estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).





Dos 13 homicídios registrados em 2021, até o momento, setembro tiveram três, enquanto que em agosto foi um.





Segundo a SSP, nove estupros foram registrados nas delegacias da cidade no nono mês do ano, enquanto que, no mês anterior, foram cinco.





Ainda de acordo com as estatísticas, Cotia teve, em setembro, 119 roubos no total contra 115 em agosto, e 193 furtos contra 174 no mesmo período.