Ricardo Rodrigues é eleito o novo presidente da OAB Cotia

Eleições aconteceram nesta quinta-feira (25)



Ricardo Rodrigues. Foto: Arquivo pessoal





O advogado Ricardo Rodrigues foi eleito o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Cotia com 326 votos. A eleição aconteceu nesta quinta-feira (25) na sede da entidade no município.





A chapa vencedora para o mandato de três anos (2022-2024) é composta pelas advogadas Samantha Andreotti, Sara Rocha e os advogados Marcelo Toledo e João Teixeira Júnior.





Nas redes sociais, Rodrigues comemorou a vitória. “Hoje celebramos o início de um novo ciclo para a advocacia do município de Cotia. A vitória é nossa! Graças ao trabalho incansável da chapa que tem compromisso com a OAB, juntos construiremos um caminho repleto de oportunidades para todos, sempre com a seriedade e a coerência que exige o exercício da advocacia”, disse.





“Agradecemos a todos os advogados e advogadas que confiaram essa responsabilidade a esse time excelente de profissionais que compõe a nossa chapa. Chegou a hora da mudança, da renovação e da representatividade”, concluiu.





As eleições da OAB Cotia foram disputadas, pela primeira vez, por três chapas. Ao todo,1.143 advogados participam do pleito.





Ricardo Rodrigues, que foi apoiado pela atual presidente da OAB Cotia, Mariana Arteiro, e pelo ex-presidente Tuca Miramontes, tem 42 anos e há 16 exerce a profissão. Atua na área de Direito da Família e Sucessões, Direito Imobiliário, Contratos, Direito do Consumidor e Advocacia Extrajudicial. É pós-graduado em Direito Civil e em Direito Processual Civil.





OAB-SP ELEGE PRIMEIRA MULHER NA HISTÓRIA





A criminalista Patrícia Vanzolini, de 49 anos, foi eleita, nesta quinta-feira (25), presidente da seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o mandato de três anos (2022-2024). Ela venceu o atual presidente da entidade, Caio Augusto Silva dos Santos, candidato a reeleição.





Patrícia será a primeira mulher a dirigir a seccional paulista, que é a maior do país, com 333 mil advogados. Ela obteve 64.207 votos (35,80%), Caio Augusto Silva dos Santos, 58.821 votos (32,79%); e Dora Cavalcanti, 18.351 votos (10,23%).





“Hoje é um capítulo importante na minha vida e na história da OAB/SP, em 91 anos de instituição serei a primeira mulher a presidir a Ordem. Só tenho a agradecer os mais de 62 mil votos de confiança que recebemos da advocacia paulista por todo o Estado. O interior e a capital se uniram pela mudança e a partir do dia 1º de janeiro de 2022 a Ordem será de todas as advogadas e advogados”, escreveu a magistrada após a vitória em sua página no Twitter.





A advogada é Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional. Autora de obras como "Manual de Direito Penal", pela editora Saraiva, e o mais recente "Teoria da Pena: Sacrifício, Vingança e Direito Penal", publicado pela editora Tirant Brasil, entre outros.





*Com informações do G1 e do Site da Granja