Parque aquático de Cotia terá toboágua com led e música

Turismo

Batizado de Space, a nova atração deve ser inaugurada em dezembro.

Perspectiva do novo brinquedo





O parque aquático Thermas da Mata quer se tornar um dos 5 maiores parques do estado e um dos 10 do Brasil, para isso em dezembro o empreendimento irá inaugurar o SPACE, o primeiro toboagua com leds (efeitos translúcidos) e com música do Brasil. O Space será a segunda atração radical molhada do parque, até agora era guardado a sete chaves por se tratar de um projeto inédito criado sob medida para o Thermas.



"vai proporcionar uma experiência sensorial com um misto de emoções, diferente de tudo já experimentado além de muita adrenalina. No Space não se chama de descida e sim de viagem, serão quase 100 metros emoção, então apertem os cintos, aumentem o som e boa viagem." A atração vai sair da mesma torre do Cyclone (Clique aqui e saiba mais) porém com entrada diferente, segundo o parque

Ainda para a temporada de verão 2021 e 2022 será lançado uma praça de aguas dançantes (ainda sem nome) e uma área lúdica.

Entre as novidades mais aguardadas está a Praia da Mata que ocupa uma área de 6.000 metros quadrados está com sua construção avançada e vai ser inaugurada ainda nessa temporada de verão, será a única piscina de ondas de águas quentes em um raio 400Km da capital.