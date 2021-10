Escolas em Cotia ficam sem água devido à obra da Sabesp e aulas são suspensas

As escolas municipais Sidrônia Nunes Pires e Geraldo Gonçalves dos Santos, localizadas na região central de Cotia, suspenderam as aulas presenciais nesta quarta (27) e quinta-feira (28) porque estão sem água devido à uma obra da Sabesp.

Um comunicado das escolas foi enviado aos pais na noite de ontem (26). As unidades informaram que os alunos terão aula remota, através de uma plataforma virtual.

Nesta terça-feira, moradores da mesma região de onde estão as escolas, ficaram sem água em suas residências. O rompimento de uma tubulação fez com que a água jorrasse pela rua Uruguai, no Jd Central. Cotia e Cia fez o flagrante do momento