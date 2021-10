VÍDEO: Rede estoura durante trabalho da Sabesp e água jorra em bairro central de Cotia

Em nota, a Sabesp informou que o abastecimento de água foi interrompido e a normalização do serviço está prevista para a noite de hoje (26)



Problema acontece no Jd Central. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Uma rede de distribuição da Sabesp estourou na tarde desta terça-feira (26) no Jardim Central, em Cotia. Funcionários estão no local há dias fazendo um trabalho de manutenção. Ainda não se sabe o motivo do incidente de hoje. Veja abaixo o vídeo.









Comerciantes locais estão indignados com a situação, já que as ruas Uruguai e Polônia estão interditadas devido ao problema, que também comprometeu o abastecimento das residências do bairro.