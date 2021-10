OAB Cotia realiza audiência pública para discutir onda de violência na cidade

Prefeitura não enviou nenhum representante para a reunião



Foto: Sadi Vargas



Advogados e algumas autoridades de Cotia se reuniram nesta segunda-feira (26) na sede da OAB do município para tratar de um assunto que vem incomodando os cidadãos cotianos: a onda de violência na cidade.





Um manifesto foi redigido após a audiência pública. O presidente da Comissão de Transparência da OAB, Michel da Silva, fez um apelo para que a prefeitura atenda as demandas da sociedade.





“Cotia não pode ficar para trás. E as soluções demandam atuações do poder público municipal, que infelizmente, hoje, não enviou um único representante. Isso é triste. Mas nós vamos oficiar, vamos seguir na luta para que a gente possa fazer a diferença com respeito, dignidade, trazendo mais segurança para todos”, disse.





Além de Silva, participaram da reunião o Major da Polícia Militar, Ceoloni, o delegado da Polícia Civil, Gilson Leite Campinas e o vereador Dr. Castor Andrade. Também estiveram presentes a presidente da OAB Cotia, Mariana Arteiro, o Conselheiro Estadual da OAB, Augusto Gonçalves e o presidente da Comissão de Relações Internacionais, Carlos Miramontes.