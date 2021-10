Senac oferece treinamento gratuito para produção de pizzas e hambúrgueres em Cotia

As vagas são limitadas, saiba como participar









Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de ‘Hamburguer Artesanal’ e ‘Pizzas doces e salgadas’ oferecidos por meio de uma parceria a prefeitura de Cotia e o Senac. Os cursos serão oferecidos por meio do programa ‘Empreenda Rápido Senac’. As vagas são limitadas e para participar é preciso ter idade a partir de 18 anos.

Para se inscrever basta acessar os links abaixo e preencher o formulário do curso desejado. As aulas acontecerão no CECAP Cotia, na Vila Monte Serrat, de forma presencial, o curso de ‘Hamburguer Artesanal’ acontecerá entre os dias 3 e 17 de novembro (segunda a sexta-feira), das 8h às 12h, e o curso de ‘Pizzas doces e salgadas’, entre 3 e 11 de novembro (segunda a sexta-feira), das 13h às 17h.





Serviço

Inscrições para cursos gratuitos

Hamburguer Artesanal

Link de inscrição: https://bit.ly/3900hhamburguer





Duração de 3 a 17/11 – 8h às 12h





Pizzas doces e salgadas

Link de inscrição: https://bit.ly/3898pizzas





Duração de 3 a 11/11 – 13h às 17h