Após vetar projeto de vereador, Franco apresenta programa para distribuição de absorventes

Intitulado de ‘Sempre Mais Livre’, projeto do prefeito de Cotia contemplará mulheres em situação de acolhimento, em situação de rua e alunas da rede municipal de ensino oriundas de famílias carentes inscritas no Cadastro Único; iniciativa semelhante do vereador Paulinho Lenha foi vetada por Franco, recentemente



O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), enviou para a Câmara Municipal um Projeto de Lei (PL) que institui um programa para a distribuição gratuita de absorventes para alunas da rede municipal de ensino oriundas de famílias carentes inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O projeto, intitulado ‘Sempre Mais Livre’, também contemplará mulheres em situação de acolhimento e em situação de rua.









“O projeto em tela afeta direta e concretamente a forma como a matéria vem sendo tratada pela administração. Diga-se ademais que restaria comprometida toda a identificação visual do novo programa, implicando no desperdício dos recursos públicos já canalizados para tal finalidade”, justificou o prefeito.





O projeto do Executivo enviado à Câmara será votado pelos vereadores e, assim que aprovado, o programa será implantado e gerenciado pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde.





De acordo com a propositura, em casos excepcionais, a distribuição do absorvente poderá ser entregue a meninas com menos de nove anos, caso já tenham iniciado o ciclo menstrual. Entre um dos pré-requisitos previstos na proposta está a necessidade de comprovação da vulnerabilidade social, por meio do Cadastro Único, por exemplo.





O ‘Sempre Mais Livre’ se formatará como uma política social que também contempla o desenvolvimento de programas, ações e articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito, em torno da menstruação; incentivo a palestras e cursos abordando a menstruação e a menarca como um processo natural do corpo feminino; distribuição de materiais explicativos que abordem o tema e, pesquisas para aferição dos lares nos quais as mulheres não têm acesso a absorventes higiênicos.