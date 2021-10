Rogério Franco veta distribuição gratuita de absorventes às mulheres em situação de vulnerabilidade

Saúde

(leia aqui mais detalhes do projeto). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), vetou o projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes às mulheres em situação de vulnerabilidade social. De autoria do vereador Paulinho Lenha (MDB), o projeto também implantaria políticas públicas de conscientização sobre a menstruação, por meio de palestras e outras atividades voltadas ao tema





Em sua justificativa, Franco diz que caberia ao Executivo, e não ao Legislativo a autoria de tal propositura. O prefeito destacou, neste contexto, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está em fase final de implantação de um programa parecido, cujo nome é ‘Sempre+Livre’.





“A sanção parcial traria obstáculos de ordem administrativa para se proceder à necessária compatibilização, haja vista o minucioso teor do texto da propositura. Com efeito, o projeto em tela afeta direta e concretamente a forma como a matéria vem sendo tratada pela administração. Diga-se ademais que restaria comprometida toda a identificação visual do novo programa, implicando no desperdício dos recursos públicos já canalizados para tal finalidade”, diz Franco.