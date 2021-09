Alexandre Frota entrevista prefeito Rogério Franco nesta segunda-feira (27)

Programa deve ir ao ar, nas redes sociais do deputado, na noite de hoje

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), entrevistou na tarde desta segunda-feira (27) o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD). O programa deve ir ao ar, nas redes sociais do deputado, na noite de hoje.

Na última polêmica envolvendo o prefeito, Frota cobrou Franco sobre os problemas de infraestrutura na Chácara Cantagalo, em Cotia.

Em vídeo publicado nas redes sociaiso deputado criticou o prefeito que, segundo ele, foi até o bairro, há dois anos, e conheceu de perto a situação em que se contra o local. O deputado apontou problemas na iluminação, com a segurança e com as vias sem asfalto.