Ação conjunta detém seis homens por suspeita de desmatamento ilegal em Caucaia do Alto

Destaque

Imagens feitas por um drone flagraram uma retroescavadeira derrubando a vegetação local, em plena luz do dia



Retroescavadeira desmata área verde em Caucaia. Foto enviada ao Cotia e Cia





Uma ação conjunta entre o Ministério Público de Cotia, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar Ambiental deteve seis homens por suspeita de desmatamento ilegal no bairro da Capelinha, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, nesta segunda-feira (26).





Imagens feitas por um drone, que Cotia e Cia teve acesso, flagraram o momento em que uma retroescavadeira aparece derrubando a vegetação local, em plena luz do dia. A máquina será apreendida. Já as motosserras, segundo o MP, não foram localizadas.









Segundo a polícia, nenhum dos seis suspeitos detidos soube informar quem era o responsável pela área. Foi solicitada perícia.





O caso foi registrado como destruir ou danificar florestas e crime contra a administração pública pela DIICMA de Carapicuíba.