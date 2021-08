Alexandre Frota cobra melhorias em bairro de Cotia e critica prefeito: “não pode ser assim”

Política

O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), publicou um vídeo em suas redes sociais denunciando vários problemas de infraestrutura na Chácara Cantagalo, em Cotia.





No vídeo, Frota critica o prefeito Rogério Franco (PSD) que, segundo ele, foi até o bairro, há dois anos, e conheceu de perto a situação em que se contra o local. O deputado apontou problemas na iluminação, com a segurança e com as vias sem asfalto.





“Prefeito Rogério Franco, há dois anos atrás eu coloquei o senhor no meu carro e trouxe o senhor até aqui. Juntos, andamos por toda a Chácara Cantagalo, te falei dos inúmeros problemas, de todos os problemas, iluminação precária, falta de segurança, ruas esburacadas, sem asfalto, esgoto a céu aberto, não dá, prefeito. Não pode ser assim”, disse.





Frota, que é presidente do PSDB de Cotia, disse que votou em Franco nas últimas eleições e que ainda acredita no prefeito. “Eu votei no senhor. Eu te trouxe aqui, prefeito. O senhor me prometeu olhar, agilizar e consertar todos esses problemas, todas essas demandas. Olha essas ruas, prefeito. Olha o tamanho desses buracos. Olha o tamanho da sua cidade. Olhe pro seu orçamento, prefeito. Não é justo com essas pessoas, com os moradores daqui. Eu ainda acredito no senhor, prefeito. Mesmo esperando o senhor há dois anos, quando trouxe o senhor aqui.”





Ainda segundo o deputado, diversos ofícios já foram feitos para a Prefeitura de Cotia, mas nenhum atendido até o momento.





Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e, se houver retorno, será acrescentado neste texto.