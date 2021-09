Imagens mostram banheiros de UPA em Cotia sujos e com problemas hidráulicos

#FalaCidadão: Usuária da UPA do Atalaia disse que foi até o local nesta manhã e ficou “horrorizada” com a situação



Fotos foram enviadas ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (27)





Cotia e Cia recebeu na tarde desta segunda-feira (27), pela coluna #FalaCidadão, imagens de banheiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia sujos e com problemas hidráulicos.





Uma usuária da unidade de saúde disse que foi até o local nesta manhã e ficou “horrorizada” com a situação em que viu os banheiros. Segundo ela, os banheiros já estavam sujos há duas semanas e hoje, ao retornar, os encontrou na mesma situação.





“As portas estavam todas imundas, com fezes, os lavatórios estão vazando por baixo e colocaram papel higiênico todo enrolado em volta, fica aquela nojeira no banheiro”, relatou.





Porta do banheiro da unidade suja





denunciado pelo vereador Tim (PV) na sessão da Câmara de Cotia na semana passada. Problema semelhante em outra unidade de saúde do município foi





Segundo o vereador, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Mirizola, além de não ter algumas especialidades médicas, como ginecologista, pediatra e clínico geral, também encontrava-se suja.





Momentos após a crítica do vereador, o presidente da Casa Legislativa. Celso Itiki (PSD), disse que o secretário municipal de Saúde, Dr Magno Sauter, enviou um comunicado para a Câmara dizendo que o problema da limpeza seria solucionado após uma nova licitação.





Sobre a UPA do Atalaia, Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Saúde, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, mas não obteve resposta dentro do prazo estipulado.