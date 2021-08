Nas redes sociais, internautas reclamam do trânsito e da desorganização no parque aquático de Cotia

O que era para ser um domingo de lazer e diversão, para alguns virou motivo de dor de cabeça











em entrevista ao Cotia e Cia. Com o calor do final de semana, muitas pessoas decidiram se refrescar e passear com a família no Thermas da Mata, parque aquático localizado na Estrada do Morro Grande, em Cotia. Muitos, no entanto, se decepcionaram com o lazer na cidade que tem como a bola da vez o turismo – usando as palavras do secretário adjunto da pasta





Os problemas narrados nas redes sociais são, em essência, relacionados ao trânsito na estrada que dá acesso ao parque e também na falta de organização do lado de dentro do Thermas.





“Domingo (22/08), após pegar 1 hora de trânsito para chegar no local, ao chegarmos a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) havia fechado a entrada para carros do parque. O retorno e as calçadas viraram estacionamento, bilheteria fechada e um funcionário no portão liberando sócios para entrarem, sem medir temperatura e sem verificar quem estava de máscara”, relatou Débora Duarte.





Com comentário parecido, outro internauta reclamou da falta de estrutura do parque. “Me decepcionei, uma bagunça, funcionários despreparados, não sabem te informar de nada. Se no parque cabem mil pessoas, eles colocam duas mil. Filas quilométricas pra tudo, comer, colocar crédito no cartão [...] eles não têm estrutura, organização, nada”, disse VS Gomes.





O internauta Dannilo Dossi postou que saiu de São Paulo com a família para passar o domingo no Thermas da Mata. Mas não conseguiram entrar. Segundo ele, além de o trânsito na Estrada do Morro Grande durar cerca de 30 minutos, funcionários do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito de Cotia) foram mal educados.





“Thermas da Mata e cidade de Cotia, o verão está aí, precisam melhorar o acesso a todos. E nos enviar os ingressos por e-mail, QRcode, Whats, seria o mais certo, rápido e prático pra quem vem de longe, até porque gasolina vale ouro hoje. Aguardarei os meus como forma de retratação do parque com seus clientes”, criticou.





A reportagem procurou a Prefeitura de Cotia e o Thermas da Mata para se pronunciarem sobre o assunto, mas não houve retorno de ambas as partes dentro do prazo estipulado.