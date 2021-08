Cotia tem tudo para ser a bola da vez do turismo, afirma secretário adjunto

Turismo

Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia, André Vaccari disse que além do verde e dos parques que têm na cidade, a população é muito educada e receptiva; “Nós vamos em eventos e mostramos esse potencial de Cotia que está impressionando todo mundo.”





A cidade de Cotia é a ‘bola da vez do turismo’ para o secretário adjunto da pasta, André Vaccari. Oriundos do Sul do país, Vaccari e o secretário de Turismo, Nelson Batista Broering, vieram ao município por meio de um convite e ficaram impressionados com o que encontraram.

“Eu fui mais resistente, pois não sabia o que ia encontrar aqui. Quando eu entrei aqui em Cotia, toda a minha angústia passou, porque era muito lindo. O povo é bárbaro, receptivo, educado. Fico impressionado como ainda não tinham sacudido o turismo com todo potencial que esse município tem”, conta Vaccari, em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia.





O secretário adjunto, que já foi titular de Turismo de Canela (RS), diretor do departamento artístico da Secretaria Estadual da Cultura e diretor da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, comentou que todo o estudo que vem sendo feito é realizado tanto interna quanto externamente.





“Está sendo criado um material gráfico que será entregue em alguns pontos do município para as pessoas saberem que existe turismo aqui. Vamos colocar outdoor nas ruas, adesivos em 50% da frota de carros da prefeitura, falando do turismo para conscientizar a comunidade”, citou.





Para Vaccari, os parques e todo o verde que compõe o meio ambiente do município, faz com que Cotia seja a bola da vez do turismo. “O povo de Cotia encanta todo mundo com a educação que tem. Cotia tem tudo pra ser a bola da vez e a cereja do bolo. Nós vamos em eventos e mostramos esse potencial de Cotia que está impressionando todo mundo.”





Entrevista: Rudney Oliveira

Texto: Neto Rossi.