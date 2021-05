Vereador propõe a implantação do programa Bom Prato em Cotia

Política

O vereador Professor Osmar (Pode) fez uma indicação ao prefeito Rogério Franco, durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (24), para implantar em Cotia o programa Bom Prato. O objetivo, segundo o autor da proposta, é oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis, de alta qualidade e a custo acessível.





Criado em dezembro de 2000 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 17 no interior.





“A implantação do restaurante Bom Prato já existe em vários municípios do Estado de São Paulo, e neste momento com o avanço da pandemia, muitas pessoas perderam sua renda, e o atendimento deste programa tem o propósito de atender e garantir a segurança alimentar da população vulnerável. O alimento também é uma forma de acolhimento e socialização”, sustenta a indicação do parlamentar.





O almoço do programa tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, pão, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).





Na região, existem restaurantes do Bom Prato em Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Osasco.