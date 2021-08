USP abre 66 cursos gratuitos na área de humanidades

Destaque

Os estudantes que tiverem 75% de frequência mínima receberão certificados de conclusão



Foto: Cecília Bastos / USP Imagens









As inscrições para os cursos de inverno da Universidade de São Paulo (USP) estão abertas. São 4.985 vagas em 66 cursos na área de humanidades, oferecidos gratuitamente e realizados on-line.





Para participar, não é necessário ser estudante da USP. O interessado deve ter mais de 18 anos, uma conta de e-mail e computador, notebook, tablet ou smartphone com internet que permita o acesso a plataforma digital.





Sistema Apolo, selecione a opção “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (São Paulo)”. As vagas são limitadas e serão efetivadas por meio de sorteio. No site do, selecione a opção “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (São Paulo)”. As vagas são limitadas e serão efetivadas por meio de sorteio.





Os grupos foram organizados em quatro conjuntos temáticos pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da universidade. São eles: “Estudos filosóficos, históricos e geográficos”, “Estudos linguísticos e de tradução”, “Estudos literários” e “Estudos de antropologia, política e sociedade”.





Há estudos voltados a obras e autores da literatura africana, alemã, brasileira, indígena, infantil e juvenil, japonesa, latino-americana e russa.





As inscrições encerram na próxima quinta-feira, 5, e as aulas iniciam em 10 de agosto, dependendo do curso escolhido.





do Catraca Livre