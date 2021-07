Retorno presencial às aulas municipais em Cotia não será obrigatório

Exclusivo

A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria Municipal de Educação



A retomada presencial das aulas da rede municipal de Cotia, marcada para 2 de agosto, não será obrigatória. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria Municipal de Educação, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, na tarde desta quarta-feira (21).





Os pais ou responsáveis que optarem por não enviar os filhos para as aulas presenciais manifestarão esta decisão à escola, em momento oportuno, e se comprometerão em retirar atividades impressas na escola e acompanhar as atividades disponibilizadas no google class room, semanalmente, pelos professores, disse a pasta.





Ainda de acordo com a secretaria, não haverá prejuízo aos alunos que não retomarem as atividades presenciais, “desde que haja compromisso com a retirada e entrega das atividades propostas por cada professor”.





A retomada presencial acontecerá no dia 2 de agosto com 50% da capacidade





Um grupo de professores lançaram um abaixo-assinado na internet protestando contra o retorno.





Por Neto Rossi