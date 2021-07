Barueri inova e entrega sacos de dormir térmicos para a população de rua da cidade

População de rua

O Fundo Social de Barueri em parceria com o Núcleo de Moda está entregando sacos de dormir térmicos e impermeáveis para as pessoas em situação de rua do município.





Segundo a prefeitura, o saco de dormir ainda se transforma em mochila quando dobrado. Por enquanto, foram produzidas 100 unidades e cerca de 50 já foram distribuídas às pessoas que estão na rua e têm certa resistência ao abrigamento, ainda que temporário.





Os sacos são feitos com nylon 210 e matelacê 80. O modelo foi pensado para atender a população de rua por ser prático, leve, impermeável e quente.





“O ineditismo do produto tem chamado a atenção de muitas cidades, que estão procurando o Núcleo de Moda em busca do know-how para a fabricação”, disse a prefeitura.