Aulas presenciais em Cotia retornam dia 2 de agosto, anuncia Rogério Franco

Educação

Anúncio foi feito nas redes sociais ao lado do secretário de educação Luciano Corrêa.

O prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) anunciou na tarde desta segunda-feira (19) que as aulas presenciais na rede municipal de ensino serão retomadas a partir do dia 2 de agosto com 50% da capacidade.





Segundo o prefeito a decisão foi tomada em conjunto com o secretário de educação Luciano Corrêa. Segundo o prefeito a volta às aulas presenciais só será possível por causa do avanço da vacinação.





As aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus.





"Além das reformas executadas em várias unidades nos últimos meses, os prédios foram adaptados para receber os alunos e os profissionais com muita segurança, para garantir que todos estejam protegidos neste momento de transição. Todos os detalhes sobre a retomada serão informados nos próximos dias pela Secretaria de Educação", disse o prefeito.





Cotia e Cia questionou a Secretaria Municipal de Educação se o retorno presencial será obrigatório e aguarda retorno.