Prefeitura de Cotia anuncia 'corujão da vacina' com vacinação contra a covid-19 de madrugada

Vacina

Ação acontece nesta quarta e quinta-feira das 18h às 6h da manhã; Agendamento é obrigatório.





A prefeitura de Cotia anunciou nesta quarta-feira (21) um novo horário de vacinação contra a Covid-19 no Polo em frente ao paço municipal. O 'corujão’ de vacinação contra a Covid-19 será das 18h de quarta-feira (21/07) até as 6h de quinta-feira (22/07) e das 18h de quinta, até as 6h de sexta-feira (23/07).

Serão vacinados pessoas acima de 30 anos e pessoas com comorbidade e deficiência acima de 18 anos.