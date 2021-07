Jandira antecipa vacinação contra Covid para pessoas com mais de 35 anos

Vacina

A previsão do governo do estado para essa faixa etária está entre os dias 15 e 29 de julho

A Prefeitura de Jandira anunciou nesta quarta-feira (7) a antecipação da vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 35 anos ou mais. A previsão do governo do estado para essa faixa etária está entre os dias 15 e 29 de julho.

Leia também: Cidades da região antecipam vacinação contra Covid para pessoas com mais de 37 anos

Para ser vacinado no município, será necessário fazer um agendamento, obrigatório no site https://vacinaja.sp.gov.br/ .





Ao comparecer no posto de vacinação, o munícipe precisará apresentar os seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão SUS, e comprovante de endereço, no nome da pessoa que irá ser vacinada.





O único posto de vacinação na cidade de Jandira está situado na praça de eventos, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 106, no centro.