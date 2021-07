Horário de funcionamento do comércio é ampliado no estado de SP

SP

Comércios poderão funcionar até às 23h com limite de 60% de ocupação; anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) pelo governo de SP



Região central de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (7) que ampliará a permissão de funcionamento do comércio até as 23h a partir desta sexta-feira (9), com limite de 60% de ocupação, até o dia 31 de julho.





A medida incluiu todos os setores da economia, como bares, restaurares, shoppings e serviços de um modo geral. Atualmente, o limite de horário vai até 21h e a capacidade de ocupação é de 40%.





Ambas as medidas são amparadas por recomendação do Centro de Contingência, com base nos dados de evolução da pandemia. “Com mais vacinas para toda a população e a queda constante dos índices da pandemia, caminhamos passo a passo, de uma maneira gradual e segura, para a volta plena do funcionamento da economia em São Paulo”, declarou o governador João Doria.





A última atualização do Plano SP previa a manutenção da fase de transição até 15 de julho. Com a nova prorrogação, as normas vão vigorar até 31 de julho, mas poderão ser revistas a qualquer momento conforme a tendência de novos casos, internações e mortes por Covid-19.





Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.