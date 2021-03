Rogério Franco decreta antecipação de feriados em Cotia

A prefeitura de Cotia anunciou na tarde desta quarta-feira (24), que a exemplo da capital paulista também irá antecipar feriados municipais para tentar conter o avanço da pandemia do Covid-19. Com isso a cidade terá um feriadão entre os dias 27 de março e 4 de abril.

Foram adiantados os seguintes feriados:

Além disso, no dia 2 de abril já é feriado em Cotia por causa do aniversário da cidade, com isso o feriadão começará no sábado, dia 27 de março e terminará no domingo 4 de abril.