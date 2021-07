Ministério da Saúde libera vacina contra a gripe para a população em geral

Saúde

O Ministério da Saúde liberou a aplicação da vacina contra a Influenza (gripe) para a população em geral com idade a partir de seis meses. Para receber o imunizante, a Secretaria de Saúde de Cotia explica que basta comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com documento oficial e caderneta de vacinação (obrigatória para crianças e adolescentes).





Segundo a secretaria, também é possível fazer o agendamento pelo aplicativo “Saúde Cotia”.





A campanha nacional de vacinação começou em abril e tinha como meta imunizar pelo menos 90% do público-alvo definido, no entanto, dados do Ministério mostram que em todo o país a meta não foi alcançada em diversos públicos e pouco mais de 40% do grupo prioritário em todo o país está vacinado.





“Reforçamos a importância da vacina da gripe. Ela é eficiente para reduzir casos graves como síndromes respiratórias que podem, inclusive, dificultar o diagnóstico de outras doenças, como a Covid-19”, informou a Secretaria de Saúde de Cotia.





Importante esclarecer que as pessoas que tomaram ou vão tomar uma das doses da vacina contra a Covid-19 devem respeitar um intervalo de pelo menos 14 dias entre as duas vacinas.