Inscrições para programa que atende gestantes em Cotia estão suspensas

As inscrições para o programa social ‘Mãe Cotiana’, desenvolvido em parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, estão suspensas.

A Prefeitura de Cotia chegou a informar uma gestante que não há previsão de retorno do programa. Mas ao ser questionada pelo motivo da suspensão, a prefeitura não retornou mais.

Grávida de cinco meses, Aline Silva Dias, 25, ao dar entrada no pré-natal recebeu orientações sobre o programa. Aguardou até maio quando soube o sexo de seu bebê para aderir ao Mãe Cotiana. Mas, para a sua surpresa, ele já estava suspenso.

"Desde maio eu não estou conseguindo. Vem a mensagem eletrônica dizendo que as inscrições estão suspensas. Eu estou desempregada, não recebo auxílio, não consigo nem conversar com eles. É uma mensagem automática que eles mandam. O programa ia me ajudar muito", relata.

Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, para saber o que houve com o programa e aguarda um posicionamento.





As inscrições para o Mãe Cotiana, que tem como principal objetivo diminuir os índices de mortalidade infantil na cidade, devem ser feitas por um canal no WhatsApp. Mas ao mandar mensagem e escolher a opção desejada, o atendimento eletrônico responde automaticamente: “Informamos que as inscrições do Programa Mãe Cotiana estão suspensas. Acompanhe pelos meios oficiais da Prefeitura de Cotia novas informações.”





Cotia e Cia ligou na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas o atendimento por telefone não está sendo realizado.





ERRO NA COMUNICAÇÃO





Em janeiro deste ano, Cotia e Cia fez uma reportagem sobre o ‘Mãe Cotiana’ . Como acontece agora, uma mensagem de texto informava a suspensão do programa.





(RELEMBRE AQUI). Mas após a publicação da reportagem, o Centro de Referência de Assistência Social de Cotia (CRAS), ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, alterou a mensagem automática de texto no canal do WhatsApp sobre as inscrições





SOBRE O PROGRAMA





Por meio do “Mãe Cotiana”, as gestantes recebem atendimento integral e prioritário até o bebê completar um ano de vida. O principal objetivo é reduzir a mortalidade infantil no município.





O ‘Mãe Cotiana’ também garante apoio psicossocial à futura mãe com equipe multiprofissional durante a gestação, parto, pós-parto e para os cuidados com o bebê, incluindo a inserção em grupos de orientação para gestantes e de incentivo ao aleitamento materno.





Gestantes que precisarem de transporte público para passarem em consultas médicas ou fazer exames, e até o bebê completar um ano de vida, têm gratuidade na passagem para estes deslocamentos nas linhas municipais.





Pelo programa, as mães também recebem um kit enxoval, que vem: Banheira, Body de bebê manga longa, Bolsa de maternidade, Culote de bebê, Manta Infantil, Conjunto de mamadeira, Toalha de banho, Kit refeição, Kit pente e escova infantil, Lenço umedecido, Macacão para bebê, Meia, Saída de maternidade, Fralda descartável, Creme protetor contra assadura, Lençol de berço, Sabonete líquido, Talco hidratante, Carrinho para bebê.





Por Neto Rossi