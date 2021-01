Após erro de comunicação, secretaria retoma inscrições no programa ‘Mãe Cotiana’

Destaque



Informação sobre suspensão do programa foi corrigida após reportagem publicada pelo Cotia e Cia; programa para gestantes retoma, mas com restrições



Programa atende gestantes do município. Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia













O Centro de Referência de Assistência Social de Cotia (CRAS), ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social, alterou a mensagem automática de texto no canal do WhatsApp sobre as inscrições no programa ‘Mãe Cotiana’.





Até a manhã desta sexta-feira (15), a informação para quem solicitava a inscrição era de que o Cras não estava, por enquanto, realizando o cadastro das gestantes.





O Cotia e Cia ligou no Cras e foi informado por uma representante que o programa “estava suspenso por tempo indeterminado”.





[confira aqui], o atendimento online voltou a realizar os cadastros, mas com algumas restrições. Mas após a publicação da reportagem do Cotia e Cia, o atendimento online voltou a realizar os cadastros, mas com algumas restrições.





Em mensagem automática de texto no WhatsApp, o Cras diz que, devido à pandemia, a prioridade está sendo dada para gestantes da 27ª semana até os sete meses.





“As gestantes com tempo inferior de gestação devem manter o acompanhamento na UBS e retornar contato a partir da 27ª semana. Caso esteja de 27 semanas ou mais, por gentileza, informe seu nome completo, NIS, tempo de gestação, sexo do bebê e UBS de referência”, diz trecho do texto.





“Lembrando que é necessário que a gestante tenha pelo menos três anotações de consultas na caderneta”, conclui.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, após a publicação da reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que o Programa Mãe Cotiana teve as inscrições suspensas no período entre o final de 2020 e os primeiros dias de janeiro de 2021. No entanto, disse que as equipes retomaram as inscrições “que já estão normalizadas”.





“Portanto, as gestantes que porventura tentaram fazer a inscrição e não conseguiram, podem voltar a procurar a equipe da Secretaria”, disse.





“Salientamos que a última entrega do Programa Mãe Cotiana aconteceu no dia 15 de dezembro de 2020”, concluiu.