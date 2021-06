De Cotia, rapper de 6 anos segue os passos do pai e do irmão e lança seu primeiro videoclipe

Destaque

Dihlan Sojo Santana (Mc Dihhappy) lançou o videoclipe da música ‘Carros’, onde fala de sua paixão por veículos e por seus carrinhos de brinquedo



Dihlan Sojo Santana (Mc Dihhappy) durante as gravações de seu videoclipe. Foto: Divulgação









Seguindo os passos do pai e do irmão, Dihlan Sojo Santana (Mc Dihhappy), de apenas 6 anos, lançou no Youtube seu primeiro videoclipe com a música ‘Carros’ (veja abaixo). As imagens foram gravadas em uma agência de carros de Cotia em maio e o clipe foi lançado oficialmente no dia 5 de junho.









A música, que foi escrita pelo seu pai, Cledir Santana, conhecido como Kimba, fala sobre a paixão que o pequeno Dihhappy tem por carros. No clipe, o MC mostra sua coleção de carrinhos, fala que brinca com seu irmão e que os leva para a escola quando é dia de brinquedos.





“Ele [Dihlan] disse que queria uma música dele, para ele cantar. Aí eles [pai e filho] começaram a pensar em temas. Então, como ele ama carrinho da Hotweels, o Kimba sugeriu e ele amou”, explica Elaine Sojo, mãe do MC.





Dihhappy está no cenário Hip Hop desde os 4 anos. Ele sempre acompanhou o irmão, Damyen MC, e seu pai, Mano Kimba, nos shows. Ao pedir para o pai que escrevesse uma música só pra ele cantar, Dyhhappy acabou decorando a letra no mesmo dia e foi direto para o estúdio gravá-la.





Em 2019, Dihhappy participou de muitos shows pela cidade de São Paulo junto com o grupo do seu irmão, o Cypher Kids. E, agora, lançou seu primeiro videoclipe com a parceria da GDRK Produções e Gallery Motors de Cotia.