Durante busca por advogado desaparecido, GCM apreende drogas e dinheiro em Cotia

Segurança Pública

Foram apreendidos 279 pinos de cocaína, 89 pacotes de maconha, 25 pedras de crack e R$ 996; Guardas e policiais civis faziam uma operação no Morro do Macaco em busca do advogado Flávio, que está desaparecido há uma semana

Foto: Reprodução / GCM de Cotia





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu 279 pinos de cocaína, 89 pacotes de maconha, 25 pedras de crack e R$ 996,00 em espécie, além de uma folha de caderno com anotações do tráfico.

De acordo com a GCM, alguns indivíduos, ao avistarem as viaturas, fugiram a pé e dispensaram uma bolsa com as drogas.





Na Delegacia de Polícia de Cotia, a autoridade policial de plantão determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência, de natureza Localização e Apreensão de Objetos.





(RELEMBRE AQUI). A apreensão aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), no Jardim Nova Coimbra. A GCM de Cotia, juntamente com a Polícia Civil e o Canil das Guardas Municipais de Itu e Jundiaí, faziam uma operação na região para procurar o advogado Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos, que está desaparecido há uma semana





As buscas aconteceram na rua da Contemplação e na rua da Paz. Ainda não há informações sobre o desfecho da operação desta quinta.