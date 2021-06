Polícia investiga desaparecimento de advogado de Cotia

Destaque

Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira (28), saindo da casa de seu pai no Jd. Pioneira; moto do advogado foi encontrada ontem (31), completamente incendiada



Flávio está desaparecido desde sexta-feira (28). Foto: Reprodução / Redes sociais









A Polícia Civil de Cotia investiga o desaparecimento do advogado Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (28), saindo da casa de seu pai com uma moto, por volta das 22h30.





A Polícia Militar encontrou a moto de Flávio totalmente incendiada na manhã desta segunda-feira (31) na Estrada Danúbio, no Jardim Pioneira, em Cotia. O local onde o veículo foi localizado fica a dois quilômetros da residência do pai do advogado.





Flávio advoga na área civil e não há, segundo declarações de familiares à polícia, eventuais inimizades ou ameaças contra ele.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os exames periciais solicitados, que estão em andamento, serão entregues para a Delegacia de Cotia assim que forem finalizados.





Por Neto Rossi