Prefeito de Embu das Artes recebe alta após ficar 5 dias internado com trombose no estômago

Nas redes sociais, Ney Santos agradeceu as orações que recebeu da população, mas disse que o seu tratamento ainda é bastante delicado



O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), recebeu alta nesta quinta-feira (3) após passar cinco dias internado para tratar de uma trombose no estômago.Nas redes sociais, Santos agradeceu as orações que recebeu da população, mas disse que o seu tratamento ainda é bastante delicado., disse o prefeito em vídeo.Ney Santos passou por uma cirurgia para retirada de uma banda gástrica, que havia sido colocada há quatro anos, mas houve uma rejeição pelo organismo. Na semana seguinte, ele sofreu fortes dores abdominais e foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para retirada de pedra nos rins.Ainda em recuperação e sofrendo de muitas dores no estômago, após diversos exames, foi descoberto que a cirurgia invasiva deixou com sequela uma trombose., finalizou Santos.