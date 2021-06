GCM faz buscas para encontrar advogado desaparecido há seis dias em Cotia

Destaque

Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira (28), saindo da casa de seu pai com uma moto, por volta das 22h30





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e a Polícia Civil fizeram uma operação nesta quinta-feira (3) na região do Morro do Macaco para tentar localizar o advogado Flávio Leopoldo Araújo de Almeida, de 36 anos. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (28), saindo da casa de seu pai com uma moto, por volta das 22h30.

A Polícia Militar encontrou a moto de Flávio totalmente incendiada três dias depois de seu desaparecimento, na Estrada Danúbio, no Jardim Pioneira, em Cotia. O local onde o veículo foi localizado fica a dois quilômetros da residência do pai do advogado.



A autoridade policial ouviu testemunhas e solicitou exames periciais, que estão em elaboração e serão anexados ao inquérito policial assim que concluídos. Agentes da unidade realizam buscas por elementos que auxiliem no encontro do advogado e esclarecimento dos fatos.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, as buscas de hoje aconteceram na rua da Contemplação e na rua da Paz. A equipe contou com o apoio do canil da Guarda Civil Municipal de Jundiaí.



Cotia e Cia apura mais informações que serão acrescentadas aqui a qualquer momento.