Prefeitura de Cotia diz que chegou a 2ª dose da Coronavac para vacinar profissionais da educação

Saúde

No entanto, Secretaria de Estado da Saúde disse ao Cotia e Cia que o imunizante já estava no município desde a semana passada; profissionais da educação receberão a 2ª dose neste sábado (15) e na segunda-feira (17)



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





Após ser cobrada durante a semana sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac em profissionais da educação, a Prefeitura de Cotia disse nesta sexta-feira (14) que chegou um carregamento de doses da vacina destinado para este público.





(RELEMBRE AQUI). Mas ao Cotia e Cia, a Secretaria de Estado da Saúde informou, nesta quinta-feira (13), que o município, desde a semana passada, já estava com a nova remessa da segunda dose para ser aplicada em trabalhadores da educação





Questionada, a Secretaria de Saúde de Cotia não comentou a informação passada ao Cotia e Cia pela gestão estadual.





A prefeitura chegou a suspender por duas vezes a aplicação da segunda dose, tanto em profissionais da educação quanto em idosos com mais de 64 anos. O motivo era o de o município não havia recebido mais remessas do Governo do Estado e do Ministério da Saúde.





Segundo o Vacinômetro, portal do governo paulista que disponibiliza informações sobre as aplicações da vacina em todos os municípios do estado, Cotia recebeu 68.084 doses, mas aplicou 55.526, ou seja, 77% das doses recebidas. São 12.558 doses entregues para a Secretaria Municipal de Saúde que ainda não foram aplicadas.





Procurada, a Secretaria de Saúde de Cotia também não comentou sobre o assunto.





APLICAÇÃO DA SEGUNDA DOSE





A aplicação da segunda dose da Coronavac em profissionais da educação acontece neste sábado (15) e na próxima segunda-feira (17). Serão vacinados os trabalhadores que receberam a 1ª dose deste imunizante no município nos dias 12, 14 e 16 de abril, nos três polos da cidade.





Não é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura. Basta comparecer ao mesmo polo em que tomou a 1ª dose no horário que está agendado no cartão. Será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacinação.





“Demais públicos deverão aguardar a divulgação de novas datas, pois a Secretaria de Saúde aguarda o envio de mais doses do imunizante Coronavac”, informou.





SERVIÇO





2ª dose Coronavac – Dias 15/05 (sábado) e 17/05 (segunda-feira)





Exclusivamente para trabalhadores da educação que receberam a 1ª dose em Cotia, nos dias: 12, 14 e 16 de abril





Comparecer no mesmo polo que recebeu a 1ª dose no horário que foi marcado no cartão





Apresentar documento oficial com foto e CPF e cartão da 1ª dose. Obrigatório estar de máscara