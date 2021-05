2ª dose da Coronavac para ser aplicada em professores foi entregue em Cotia, afirma estado de SP

Vacina

Prefeitura de Cotia alega, no entanto, que suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina porque não havia recebido do governo de SP. Das 68 mil doses recebidas, a cidade ainda não aplicou 12,5 mil











“A vacinação de 2ª dose contra a Covid-19 agendada para segunda-feira (10/05) e terça-feira (11/05), para trabalhadores da educação 47+ e idosos 65+, respectivamente, está suspensa. Como não houve o envio de novas doses da Coronavac ao município, pelo Governo do Estado/Ministério da Saúde, a medida de suspensão da vacinação nesses dias teve que ser adotada. Assim que chegar uma nova remessa deste imunizante será imediatamente programada a ação de vacinação e faremos a divulgação pelos canais oficias da Prefeitura”, diz a prefeitura em publicação nas redes sociais.



O mesmo foi informado nesta quarta-feira (12) pela gestão Franco. A segunda dose, que seria aplicada em idosos com mais de 64 anos, também foi suspensa, segundo a prefeitura, pelo mesmo motivo. diz a prefeitura em publicação nas redes sociais.O mesmo foi informado nesta quarta-feira (12) pela gestão Franco. A segunda dose, que seria aplicada em idosos com mais de 64 anos, também foi suspensa, segundo a prefeitura, pelo mesmo motivo.









“A suspensão se deu por conta do não envio de novas doses da Coronavac ao município, pelo Governo do Estado/Ministério da Saúde. Assim que uma nova remessa deste imunizante for entregue, a campanha de vacinação será programada imediatamente e divulgada nos nossos canais oficias da Prefeitura.”



Essa confirmação, por parte da administração municipal, foi feita novamente ao Cotia e Cia nesta manhã. “Assim que a cidade receber novo carregamento deste imunizante, a ação de vacinação será imediatamente realizada”. Porém, a prefeitura não comentou sobre a afirmação feita pelo estado de São Paulo sobre o envio das doses.



PROFESSORES ESTÃO PREOCUPADOS COM O INTERVALO



Nas redes sociais, professores das redes municipal e estadual estão manifestando preocupação em relação ao intervalo das vacinas. A categoria recebeu a primeira dose no dia 12 de abril.



Estudos publicados sobre a Coronavac se referem a uma eficácia de até 73,8% contra o coronavírus se o intervalo entre as doses estiver entre 14 e 28 dias. Não há dados científicos sobre eficácia em relação a prazos maiores do que esse.



MAIS DE 12 MIL DOSES RECEBIDAS NÃO FORAM APLICADAS



Segundo o Vacinômetro, portal do governo paulista que disponibiliza informações sobre as aplicações da vacina em todos os municípios do estado, Cotia recebeu, até esta quinta-feira (13), 68.084 doses, mas aplicou 55.526, ou seja, 77% das doses recebidas. São 12.558 doses entregues para a Secretaria Municipal de Saúde que ainda não foram aplicadas.



Procurada, a Secretaria de Saúde de Cotia não comentou sobre o assunto até o fechamento desta reportagem.



