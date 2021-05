Cetesb faz vistoria em empresa acusada de despejar produtos químicos em rede de esgoto no Rio Cotia

Meio Ambiente

Segundo o órgão de fiscalização ambiental, a empresa Coferly não é responsável pelo lançamento de produtos que deixam a água de esgoto avermelhada



Foto da água avermelhada enviada ao Cotia e Cia





A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cestesb) realizou no início do mês uma vistoria na empresa de cosméticos Coferly, localizada no bairro Rio Cotia. Moradores acusam a empresa de despejar produtos químicos na rede de esgoto que deixam a água avermelhada (veja o vídeo abaixo).









Mas, segundo a Cetesb, o problema não está relacionado com a Coferly. De acordo com o órgão de fiscalização ambiental, não foi detectado o lançamento de efluentes líquidos na via e em nenhum ponto das imediações dos números citados.









De acordo com a companhia, a empresa possui licença de operação válida até setembro de 2021, para realizar a atividade de fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos. Na ocasião, informou que houve a inspeção do sistema de drenagem de efluentes líquidos e que não acontecia o lançamento de origem industrial.





“Finalmente, considerando as características da atividade realizada pela empresa, o presente caso é mantido na rotina de fiscalização da Cetesb”, disse em nota.