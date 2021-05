Prefeitura de Cotia diz que agendamento da vacina no site está ‘funcionando normalmente’

Vacina

No entanto, Cotia e Cia checou no final desta tarde e a mensagem dizendo que não há mais doses disponíveis continua aparecendo







A Prefeitura de Cotia, por meio de nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (18), informou que o site de agendamento para a vacina está funcionando normalmente.As inúmeras reclamações de munícipes, no entanto, apontam que o problema continua.também checou no final desta tarde e a mensagem de que as doses estão indisponíveis segue aparecendo, sem dar opção para escolher dias e horários., diz a nota.A prefeitura explicou que o painel de abertura de agendamento relaciona a quantidade de doses com o horário disponível e, quando todas as doses são preenchidas, o sistema encerra a data. Destacou ainda que são duas doses no máximo por minuto., comenta.Acontece que, após preencher o formulário, conforme Cotia e Cia checou, o sistema não oferece a opção de escolher as datas e os horários, da forma em que a prefeitura explicou. O usuário opta pelo polo de vacinação e, na sequência, a mensagem de que não há mais doses já aparece.Questionada sobre a quantidade de doses que foram enviadas ao município, a prefeitura não respondeu.Os usuários também não conseguem realizar o agendamento por meio dos telefones divulgados pela prefeitura para quem não tem acesso à internet. Segundo eles, a pessoa espera o atendimento até a linha cair.Em relação a este problema com a central telefônica de agendamento, a prefeitura disse que o funcionamento também está ocorrendo normalmente.