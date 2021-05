Segunda dose não foi suficiente para vacinar todos idosos, diz Secretaria de Saúde de Cotia

Vacina

A Secretaria de Saúde de Cotia informou, no final da tarde desta terça-feira (18) ao, que a quantidade de vacinas da segunda dose, enviadas pelo governo de São Paulo ao município para serem aplicadas em idosos com mais de 64 anos, não foi suficiente.No entanto, a secretaria não informou quantas doses foram aplicadas e quantas faltaram. A pasta disse também que aguarda o recebimento de mais doses do estado para seguir com a imunização.entrou em contato nesta quarta-feira (19) com a Secretaria de Estado da Saúde para saber a quantidade de vacinas da segunda dose que foi enviada ao município. A princípio, a pasta informou que a quantidade da segunda dose enviada é a mesma da primeira, portanto, não deveria faltar.A reportagem fez novamente contato com a Secretaria de Saúde de Cotia para saber quais foram as faixas etárias vacinadas ontem e aguarda retorno.. Mas segundo relatos de idosos, antes mesmo das 13h30 já não tinham mais senhas para a vacina.As filas, tanto de carros quanto de pedestres, estavam imensas para quem procurou o polo da Prefeitura de Cotia. No drive-thru, os carros passavam do Hospital São Francisco.Dona Maria Natividade, 64, estava na fila de carros. Chegou às 13h15, mas quando chegou em sua vez, já não tinham mais senhas., relata.Maria recebeu a primeira dose no dia 15 de abril, ou seja, receberia a segunda dose 33 dias após. O recomendado, no entanto, é que a segunda dose da Coronavac seja aplicada em um intervalo com no máximo 28 dias para ter uma eficácia de até 73,8%. Não há dados científicos sobre eficácia em relação a prazos maiores do que esse., disse Maria.Segundo o vacinômetro, portal do governo paulista que disponibiliza dados sobre a aplicação da vacina contra a Covid-19 em todos os municípios do estado, a cidade de Cotia recebeu 68.084 doses, mas aplicou 55.917 até a tarde de ontem. Desse total de doses aplicadas, 37.142 foram da primeira e 18.775 da segunda.

Reportagem: Neto Rossi