Caucaia ganha nova linha de ônibus entre os bairros Jd. São Luiz e Água Espraiada

Desde ontem (17), Caucaia do Alto tem uma nova linha de ônibus. Trata-se da linha 237 que liga o bairro do Jd. São Luiz ao bairro da Água Espraiada (Via Altos de Caucaia).





A empresa Intervias Raposo Tavares informou ao Cotia e Cia que a linha circula em " caráter experimental e já esta sendo encaminhada ao Depto de trânsito para autorização ou não, para elaboração da ordem de serviço deste departamento."





O Cotia e Cia solicitou o itinerário detalhado da linha, porém a empresa não disponibilizou até o fechando dessa publicação.. Já os horários você pode conferir abaixo: