Covid-19: Cotia anuncia novos grupos para vacinação, mas agendamento está indisponível

Vacina

Munícipes relatam dificuldades em realizar o agendamento para os novos grupos anunciados pela prefeitura nesta terça-feira (18)





Ainda segundo a prefeitura, serão contempladas pessoas com deficiência que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade a partir de 30 anos, além de pacientes renais em diálise e transplantados com idade a partir de 18 anos. As datas disponíveis para esses públicos estão entre os dias 18 e 21 de maio.





No entanto, as pessoas estão relatando dificuldades em realizar o agendamento no site da administração municipal. Após preencher um formulário, o usuário escolhe o polo de vacinação (Caucaia, Prefeitura ou Granja Viana), mas a mensagem que aparece, logo em seguida, é de que não há mais agendamento disponível.





E não é de agora que as pessoas vêm enfrentando dificuldades com o site. A analista de projetos de educação, Haline Aparecida de Oliveira, está tentando agendar a vacina para a sua mãe, dona Benedita de Oliveira, há uma semana, mas sem sucesso.





Desde quando a prefeitura abriu o agendamento para vacinar pessoas com idade a partir de 55 anos com comorbidades, grupo que dona Benedita se encaixa, Haline não conseguiu fazer o procedimento.





“Minha mãe não tem acesso à internet, por isso eu tenho acessado diariamente, no mínimo três vezes por dia, pra tentar agendar a vacina para ela. Tentei agendar nas três unidades disponíveis, mas em todas aparece a mesma mensagem”, relata.





A prefeitura também divulga quatro números de telefones para quem não tem acesso à internet. Haline até tentou ligar, mas mesmo assim, o atendimento não se concretizou.





“Eu ligo e eles dizem que eu estou em tal posição da fila para aguardar o atendimento. Mas conforme vai chegando perto, a ligação cai. Da última vez que eu tentei, estava na posição 15, quando chegou na três, a ligação caiu”, diz.





PREFEITURA DE COTIA DIZ QUE AGENDAMENTO ESTÁ NORMAL





Mesmo diante das inúmeras reclamações e evidências de que o agendamento encontra-se indisponível, a Prefeitura de Cotia, por meio de nota enviada ao Cotia e Cia, informou que o sistema está funcionando normalmente.





"A Prefeitura de Cotia lamenta que algumas pessoas estejam enfrentando dificuldade para fazer o agendamento da vacina contra a Covid-19 no site destinado a este fim. No entanto, o departamento responsável fez análise do sistema e verificou que está funcionando normalmente", diz a nota.





A prefeitura explicou que o painel de abertura de agendamento relaciona a quantidade de doses com o horário disponível e, quando todas as doses são preenchidas, o sistema encerra a data. Destacou ainda que são duas doses no máximo por minuto.





"Há casos já identificados como erro de cadastro, ou seja, a pessoa tenta agendar numa determinada data e, não havendo mais doses disponíveis, ela acaba tentando outras opções dentro do sistema", comenta.