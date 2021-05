Nesta semana, Cotia vacina diversos grupos contra Covid-19; veja o calendário

Vacina

Imunização acontece de segunda (24) a quinta-feira (27); além de aplicar a primeira dose em pessoas com comorbidades e deficientes, serão imunizados com a 2ª dose os idosos com mais de 64 anos



A Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar a vacina contra a Covid-19 de segunda (24) a quinta-feira (27) desta semana (confira no final da matéria a relação de todos os grupos que serão imunizados).





Na segunda, idosos com idade a partir de 64 anos, que tomaram a 1ª dose da Coronavac em um do três polos da cidade, receberão a segunda dose deste imunizante.





Conforme Cotia e Cia já havia adiantado, um novo lote da Coronavac foi enviado ao município pelo governo de São Paulo. Segundo a reportagem apurou, foram 3.165 doses extras da vacina. , um novo lote da Coronavac foi enviado ao município pelo governo de São Paulo. Segundo a reportagem apurou, foram 3.165 doses extras da vacina.





Segundo a prefeitura, esse público não precisa fazer o agendamento. Basta comparecer ao mesmo polo em que tomou a primeira dose no horário que está marcado no cartão de vacina com documento oficial com foto e CPF.





OUTROS PÚBLICOS





A Secretaria de Saúde de Cotia abriu também o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para aplicação da 1ª dose [veja o público abaixo] entre segunda (24) e quinta-feira (27).





O agendamento é obrigatório em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/. Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).





No local da vacinação todos deverão estar de máscaras e será exigida a apresentação de documento oficial e CPF e o comprovante do agendamento.





Vacinação contra a Covid-19 – 1ª dose





Polos: Cotia (em frente à Prefeitura) e Granja Viana





Agendamento em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ | Central de agendamento 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).





Datas e público





Dia 24/05: Comorbidades e BPC idade a partir de 30 anos.





Dia 25/05: Idosos com idade a partir de 60 anos; comorbidades 30+; síndrome de down 18+; renais em diálise 18+; transplantados 18+ e, motoristas e cobradores 18+.





Dia 26/05: Idosos com idade a partir de 60 anos; comorbidades 30+; síndrome de down 18+; renais em diálise 18+; transplantados 18+ e, motoristas e cobradores 18+.





Dia 27/05: Idosos com idade a partir de 60 anos; comorbidades 30+; síndrome de down 18+; renais em diálise 18+; transplantados 18+ e, motoristas e cobradores 18+.





Obrigatório:





-Apresentar laudo médico com CID da comorbidade e CRM legível (cópia e original)





-Benefício de Prestação Continuada (BPC) – número do benefício (cópia e original)





-Hipertensos: apresentar prescrição médica de pelo menos um anti-hipertensivo (cópia e original)





-Motoristas e cobradores: Fazer o cadastro prévio no Vacina Já (https://vacisetrans.sp.gov.br/), imprimir e levar o QRcode que será gerado | Apresentar comprovante de residência de Cotia | Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte de passageiros





Quais comorbidades* estão sendo atendidas?





Cirrose hepática





Diabetes Mellitus acima de 30 anos de idade





Doença renal crônica





Doenças cardiovasculares e cerebrais





Hemoglobinopatia grave





Hipertensão - Quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de pelo menos um anti-hipertensivo ou pressão arterial controlada em uso um fármaco anti-hipertensivo





Imunossuprimido





Obesidade grave (IMC-40)





Paciente oncológico





Pessoa vivendo com HIV





Pneumopatia crônica grave





Síndrome de down





Terapia renal substitutiva/diálise





Transplantado de órgão sólido e medula óssea





Paciente oncológico em tratamento quimioterápico ou radioterapia - nos últimos 6 meses





Deficientes atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC)





*Todos devem apresentar documento com CID que comprova a comorbidade e CRM com nome e assinatura do médico visível/legível (cópia e original).