Leitos de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Cotia estão 100% lotados

Saúde

Já os leitos de enfermaria, também para pessoas com sintomas da doença, estão com 78% de ocupação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde



Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução









Os 30 leitos de UTI do Hospital Regional de Cotia, destinados para pacientes infectados com a Covid-19, estão todos lotados. Já os 36 leitos de enfermaria, também para pessoas com sintomas da doença, estão com 78% de ocupação. As informações da Secretaria Estadual de Saúde são desta sexta-feira (21).





A pasta destaca que essas taxas de ocupação podem variar em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências para leitos de enfermaria ou UTI, por exemplo.





A reportagem questionou a Secretaria de Saúde de Cotia sobre a ocupação dos leitos Covid-19 nas unidades de saúde municipais, assim como a taxa de ocupação do Hospital privado São Camilo, na Granja Viana, em que a prefeitura mantém convênio. Mas até o fechamento desta matéria, a secretaria não se manifestou.





Segundo o boletim epidemiológico do município divulgado na sexta, há 101 pacientes que moram em Cotia internados com sintomas da covid. No entanto, a Secretaria de Saúde não explicou se essas pessoas estão internadas nas unidades de saúde da cidade.