Vereadores de Cotia prestam homenagem a Bruno Covas

Luto

Prefeito de SP faleceu no último dia 16, vítima de câncer aos 41 anos de idade. Moção foi aprovada por unanimidade durante a sessão desta semana



Foto: Divulgação





A Câmara Municipal de Cotia prestou homenagem ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu no último dia 16 vítima de câncer no sistema digestivo. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade durante a sessão desta semana.





“A sua partida entristeceu todos os seus amigos e familiares, embora fique a certeza de que sua lembrança permanecerá no coração e na memória daqueles que tiveram a oportunidade de conviver e desfrutar de sua companhia e amizade”, diz trecho da moção.





Nascido em 1980 em Santos, no litoral paulista, Covas era filho de Renata Covas e Pedro Lopes, engenheiro da Autoridade Portuária de Santos. Aos 14 anos, foi morar na capital São Paulo com o avô, Mario Covas, então governador do Estado.





Bruno Covas era graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Antes de ser eleito vice-prefeito na chapa de João Dória, em 2016, e assumir a Prefeitura de São Paulo, em 2018, Covas foi deputado estadual e federal, além de Secretário Estadual de Meio Ambiente na gestão Geraldo Alckmin.





"Sua lembrança permanecerá no coração e na memória daqueles que tiveram a oportunidade de conviver e desfrutar de sua companhia e amizade. Dessa forma, neste momento de imensa perda, esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar à dor da enlutada família", justificam os autores da moção.