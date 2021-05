Mais de 3 mil vacinas extras serão enviadas a Cotia para aplicar a 2ª dose em idosos, afirma Estado

Vacina

Secretaria de Saúde de SP ainda reforçou que enviou para o município a quantidade idêntica para aplicação da primeira e da segunda dose, mas muitos idosos ainda não conseguiram completar o esquema vacinal; intervalo entre as aplicações já é de 36 dias







NOTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE





O Plano Estadual de Imunização (PEI) contra COVID-19 foi elaborado e é realizado de forma a garantir doses para completar o esquema vacinal dos públicos-alvo. Todas as grades de vacinas são enviadas em tempo oportuno, em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda dose. Os imunizantes são direcionados para cada etapa da campanha, com as devidas orientações e cabe às Prefeituras aplicar nos públicos, bem como administrar a segunda dose em tempo oportuno.





Ainda assim, a pasta está encaminhando nesta semana 3.165 doses extras de Vacina do Butantan para a cidade de Cotia. Os imunizantes são exclusivos para a aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pela própria prefeitura, em consulta realizada pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) na última semana.





Reportagem: Neto Rossi

A Secretaria de Estado da Saúde informou aonesta quarta-feira (19) que enviará, ainda nesta semana, 3.165 doses extras da Coronavac para aplicar a segunda dose em idosos que não conseguiram ainda completar o esquema vacinal (confira a nota na íntegra no final da reportagem).Essa quantidade, segundo a secretaria, foi informada pela própria Prefeitura de Cotia em consulta realizada pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde), na última semana.A prefeitura, por sua vez, aplicou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 64 anos nesta terça-feira (18), mas nem todos foram imunizadosSegundo a gestão Franco, o problema ocorreu porque o estado não havia enviado a quantidade da segunda dose suficiente. Mas a Secretaria de São Paulo nega.De acordo com o governo paulista, todas as grades de vacinas são enviadas em tempo oportuno, em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda dose., esclareceu.procurou a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecer as informações fornecidas pelo estado. A reportagem questionou o motivo de terem faltado doses, uma vez que a gestão Doria afirmou que as grades da Coronavac enviadas ao município foram suficientes e iguais, tanto da primeira quanto da segunda aplicação.A reportagem indagou também quantos idosos receberam a segunda dose da vacina nesta terça e quantos ainda faltam completar o ciclo vacinal.Vale lembrar que o intervalo entre as doses – mais de 30 dias - já é superior ao sugerido pelas autoridades de saúde.Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.