Munícipes apontam erro no sistema de agendamento da vacina para idosos em Cotia

Sistema de agendamento dá a opção para que idosos sejam vacinados contra a covid no polo da prefeitura, na terça-feira (4). Acontece que neste dia e local só serão imunizados profissionais da saúde







A Prefeitura de Cotia anunciou na noite deste sábado (1º) a vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos. A imunização será nesta segunda-feira (3), nos polos da Granja Viana e em Caucaia do Alto.

Acontece que quando o munícipe vai realizar o cadastro no site, há também a opção de agendar a vacinação em idosos no polo da prefeitura para terça-feira (4). Só que neste dia, serão imunizados apenas os trabalhadores da saúde com mais de 18 anos, e não as pessoas com mais de 60.



Como não há essa explicação no sistema de agendamento, muitas pessoas acabaram o concluindo sem notar esse detalhe. A prefeitura disse em nota enviada ao Cotia e Cia que os idosos não serão vacinados na terça, mesmo com o sistema deixando aberta essa opção.



“No dia 4/05 (terça-feira) serão vacinados apenas os trabalhadores da saúde com vínculo ativo que tenham 18+ (que morem ou trabalhem em Cotia - será necessário comprovação). Idosos com idade a partir de 60 anos serão vacinados no dia 3 (segunda-feira)”, explicou.



Sobre a falha no site de agendamento, a prefeitura não comentou.



O sistema, além disso, não disponibiliza o cancelamento para a pessoa agendar no dia e local correto. A única opção que resta para idosos que agendaram para terça a vacinação é o cancelamento pela central telefônica de agendamento. A ligação pode ser feita nesta segunda-feira, a partir das 9h.



O protocolo de agendamento também informa que, “caso não seja possível o comparecimento no dia e horário marcado, deverá ser feito um novo cadastro para vacinação”.



