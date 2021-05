Idosos com mais de 60 anos serão vacinados contra a covid em Cotia nesta segunda-feira (3)

Vacina



Profissionais da saúde com mais de 18 anos serão vacinados na terça (4); agendamento é obrigatório



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









Idosos com mais de 60 anos serão vacinados contra a Covid-19 em Cotia nesta segunda-feira (3). A imunização ocorrerá nos polos de Caucaia do Alto e na Granja Viana.





A vacinação contra a covid também terá como público-alvo profissionais da saúde com mais de 18 anos. Essa categoria será imunizada na terça-feira (4) nos três polos: prefeitura, Granja e Caucaia.





Atenção: O agendamento deve ser feito pelo site https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/.





A Prefeitura de Cotia reforça que o trabalhador da saúde só será vacinado se comprovar que mora ou que trabalha no município. Será exigida a comprovação durante a triagem nos polos de vacinação.





Idosos e trabalhadores da saúde, deverão levar documento com foto e CPF e o comprovante do agendamento. No dia da vacinação, todos deverão estar de máscara.





Serviço





Vacinação Covid19 – 1ª dose





Dia 3/05 (Segunda-feira) – Idosos 60+





Polos Caucaia do Alto e Granja Viana





Horário: das 9h30 às 16h









Dia 4/04 (Terça-feira) – Trabalhadores da Saúde 18+





Polo Granja Viana – das 9h às 15h





Polo Caucaia do Alto – das 9h às 15h





Polo Cotia (em frente à Prefeitura) – das 8h30 às 15h30





Trabalhadores da Saúde





De acordo com o Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 (10ª atualização), do Governo do Estado, trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.





A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.





Os cuidadores de idosos são aquelas pessoas que se enquadram na “ocupação de cuidador que integra a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162”, que define o cuidador como alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.