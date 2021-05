Após divergência nas informações, Prefeitura de Cotia decide vacinar idosos nesta terça-feira (4)

Problema com o sistema de agendamento fez com que muitas pessoas marcassem a vacinação contra a covid para o dia errado. Prefeitura garantiu que vacinará idosos acima de 60 anos que agendaram para amanhã.

Um erro no sistema de agendamento da vacina contra a Covid-19, em Cotia, fez com que muitos idosos agendassem a imunização para esta terça-feira (4). Porém, segundo a prefeitura, amanhã o atendimento seria exclusivo para profissionais da saúde com mais de 18 anos.Após questionamentos do Cotia e Cia e diversas reclamações de munícipes nas redes sociais, a prefeitura confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (3), que aplicará as doses nos idosos que fizeram o agendamento para amanhã.